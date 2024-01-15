Служба новостей BBC совместно с изданием "Медиазона" установили имена 41 731 российских военных, погибших в ходе вторжения в Украину.

Это далеко не полное число погибших, а только те из них, упоминания о смерти которых появились в открытых источниках. Естественно, трудно судить, насколько динамика и структура потерь, приведенная в этом исследовании, адекватна реальному положению дел с потерями армии РФ в Украине, но если предположить, что в какой-то степени они соотносятся, то можно сделать определенные выводы.

Во-первых, рекордно большие потери российские войска несли в первые три месяца 2023 года. Это время, когда ЧВК "Вагнер" штурмовала Бахмут. Судя по структуре потерь, на "вагнеровцев" (если брать и наемников ЧВК, и завербованных заключённых) приходилось более половины всех убитых россиян в Украине. То есть потери "вагнеровцев" около Бахмута превышали в те месяцы на всех остальных участках фронта у россиян. Собственно, свои огромные потери, уровень которых превосходил потери Красной Армии во Вторую мировую, признают и сами "вагнеровцы".

Во-вторых, обращает на себя внимание относительно небольшой процент мобилизованных в числе погибших. По данным исследования, он составляет 12%, что значительно меньше, чем процент погибших заключённых или добровольцев. Это также соотносится с информацией о том, что основную ставку в штурмовых действиях россияне сейчас делают на состоящих из заключённых и "штрафников" подразделения "Шторм Z", а также различные добровольческие формирования.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ошибался, когда думал, что большие потери остановят вторжение РФ.

Между тем сегодня в ГУР сообщили, что ежемесячно в армию РФ приходит около 30 тысяч добровольцев.