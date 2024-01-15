В РФ добровольцами в армию ежемесячно приходят порядка 30 тысяч человек.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Вадим Скибицкий в интервью изданию "РБК-Украина".

Это около 1000-1100 человек в день, с помощью которых РФ восполняет потери и формирует резервные полки.

"У россиян есть мотивация идти в армию – это заработная плата, особенно в кризисных регионах, где либо низкие зарплаты, либо вообще нет рабочих мест. Российские военнопленные откровенно признаются, что ушли в армию, потому что там платят, а у него "ипотека, семья и так далее". И этот мотив на сегодняшний день является основным для тех людей, которые добровольно идут на мобилизацию, подписывают контракты и воюют", - заявил Скибицкий.

По информации ГУР, зарплаты российских военных, воюющих на передовой в Украине, составляют примерно 220–250 тысяч рублей (2500-2850 долларов) в месяц. За день боевых действий идет надбавка 8 тысяч рублей к зарплате.

Напомним, осенью прошлого года Скибицкий говорил, что россияне за три месяца мобилизовали в армию 310 тысяч военнослужащих.

Между тем на днях заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в 2023 году для участия в войне в Украине в армию РФ были привлечены более 500 тысяч новобранцев. В среднем это получается более 40 тысяч человек в месяц.