В Кропивницком масштабный пожар на предприятии по производству лакокрасочной продукции. Погиб человек
В Кропивницком масштабный пожар на предприятии по производству лакокрасочной продукции. Один человек погиб.
Об этом сообщает глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
"Первая уточненная информация о пожаре на предприятии "Химрезерв" на улице Выставочной. Предварительно это чрезвычайное событие техногенного характера. На месте работают службы ГСЧС", - написал он.
Спасатели обнаружили одного погибшего.
Во многих районах города очень воняет, пишут местные паблики. Людей призывают закрывать окна и сидеть дома. Происходит замер качества воздуха.
ОВА уточняет, что пожар не вызван обстрелом.
Напомним, сегодня ночью в центре Чернигова прогремел взрыв в банке. В результате чего произошел пожар, здание повреждено. Пострадавших нет.
Ранее мы писали, что россияне ударили ракетой по промышленному предприятию в Индустриальном районе Харькова. Возник мощный пожар, пострадали четыре человека.
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