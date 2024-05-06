В Кропивницком масштабный пожар на предприятии по производству лакокрасочной продукции. Один человек погиб.

Об этом сообщает глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Первая уточненная информация о пожаре на предприятии "Химрезерв" на улице Выставочной. Предварительно это чрезвычайное событие техногенного характера. На месте работают службы ГСЧС", - написал он.

Спасатели обнаружили одного погибшего.

Во многих районах города очень воняет, пишут местные паблики. Людей призывают закрывать окна и сидеть дома. Происходит замер качества воздуха.

ОВА уточняет, что пожар не вызван обстрелом.

Напомним, сегодня ночью в центре Чернигова прогремел взрыв в банке. В результате чего произошел пожар, здание повреждено. Пострадавших нет.

Ранее мы писали, что россияне ударили ракетой по промышленному предприятию в Индустриальном районе Харькова. Возник мощный пожар, пострадали четыре человека.

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