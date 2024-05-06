Рим против того, чтобы ВСУ использовали итальянское оружие для ударов по территории РФ.

Об этом заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни, его слова приводит издание SkyTG24.

"Мы всегда сохраняли конфиденциальность наших военных поставок: о перечне конкретных вооружений информируется только парламент. Наша цель – поставлять ненаступательное оружие, что послужит для защиты Украины, но на территории Украины, а не на территории России", - сказано в заметке.

Ранее министр обороны Британии сообщил, что Рим передаст Киеву дальнобойные ракеты SCALP EG/Storm Shadow.

Война в Украине продолжается уже 803-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На минувших выходных Россия активно наносила воздушные удары. По несколько раз в день обстреливался Харьков. Под ударом оказалась Одесская область. Обстрелы юга Украины были нацелены на системы ПВО. Они могут означать подготовку массированного удара по энергетике, пишут украинские мониторинговые паблики.

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