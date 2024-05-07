В России по подозрению в воровстве задержали американского военного. Расследуют кражу во Владивостоке
В России по подозрению в воровстве задержали американского военнослужащего.
Об этом сообщает издание Mirror US.
По сведениям издания, американец, прибывший на российскую территорию, обокрал женщину во Владивостоке. Ранее он проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в РФ по собственной инициативе.
Пока неясно, насколько обвинения мужчины в воровстве соответствуют действительности.
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