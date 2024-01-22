В Днепре доцент кафедры предпринимательства и экономики украл из местного магазина пиво и чипсы.

Информация об этом появилась в судебном реестре.

Так, в мае 2023 года сотрудник Университета таможенного дела и финансов зашёл в пивной магазин на Набережной Победы, где без последующей оплаты взял с полки две бутылки пива, куриное вяленое мясо и чипсы с чесноком.

Это заметила охрана и мужчину задержала полиция. Мужчину осудили на 5 лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания, назначив три года испытательного срока.

Ранее житель Львова получил семь лет тюрьмы за кражу пяти пачек сигарет. Инцидент произошёл 24 ноября 2022 года. Львовянин зашел в один из стрыйских магазинов, где взял с прилавка две пачки "Мальборо" и три - "Собрания". Свою вину подсудимый признал и дал согласие на рассмотрение дела в его отсутствие.

Мы также публиковали видео, где убегавший от охранников вор сам влетел в случайную полицейскую машину на улице в Сумах. 35-летний мужчина совершил кражу игрушечной машинки на радиоуправлении и убегал от охраны торгового предприятия. Полицейские патрульные присоединились к преследованию.