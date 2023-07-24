Норвежский депутат Бьорнар Мокснес уходит в отставку с поста главы левой партии Rødt из-за кражи очков в магазине.

Момент кражи солнцезащитных очков Hugo Boss в магазине аэропорта Осло попал на камеры наблюдения.

Депутат сначала говорил, что случайно взял очки и не успел их вернуть, но полиция ему не поверила. Позже он назвал свой поступок "большой ошибкой" и согласился возместить 267 евро.

С должности главы партии он уходит, но депутатом останется.

Мокснес возглавлял левую партию Rødt 11 лет. На выборах 2021 года она набрала 4,6% голосов и получила восемь мест в парламенте.

Напомним, что ранее премьер Нидерландов Марк Рютте подал в отставку. Была названа причина распада коалиции.

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