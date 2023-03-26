В городе Стрый уроженца Львова приговорили к семи годам лишения свободы за кражу пяти пачек сигарет.

Об этом сообщается в решении суда.

Инцидент произошел 24 ноября прошлого года. Львовянин зашел в один из стрыйских магазинов, где взял с прилавка две пачки "Мальборо" и три - "Собрания".

Продавщица заметила это и посоветовала ему вернуть сигареты по-хорошему. Возвращать ничего парень не захотел и покинул магазин с добычей на сумму 556 гривен.

Свою вину подсудимый признал и дал согласие на рассмотрение дела в его отсутствие. За умышленную кражу в условиях военного времени получил семь лет.

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