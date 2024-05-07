Кандидат на должность вице-президента при Дональде Трампе заявила, что раньше убивала животных, и намекнула, что собака Байдена может быть следующей.

Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм рассказала, что ранее убила своего пойнтера Крикета, которому было чуть больше года. Говорит, собаку учили охотиться, но она задушила несколько цыплят и месяцами не поддавалась дрессуре, поэтому ее убили.

Также Ноэм рассказала, что убила козлика, который вонял и гонялся за детьми.

"Эти звери нападали на моих детей, мы живем на ферме, на ранчо, и приходится много раз принимать жесткие решения", - говорит она.

После этих откровений губернатор заявила, что, попав в Белый дом, первым делом убедится, что собаки Байдена там нет.

"Коммандер (кличка пса Байдена) - привет Крикету. Собака Байдена напала на 24 сотрудников охраны. Сколько нужно жертв и серьезно пострадавших, чтобы принять решение по собаке? Это ответственность президента. Президент должен за это отвечать", - заявила Ноэм.

Ранее стало известно, что принадлежащая президенту США Джо Байдену овчарка по кличке Коммандер возрастом около двух лет за четыре месяца покусала семь сотрудников Секретной службы. Один из укушенных попал в больницу.