В США с июля должны начаться поставки одноместных электро-самолетов Helix. Его можно купить за 190 000 долларов, а для управления не нужна лицензия пилота.

Об этом сообщает Techeblog.

Электро-самолет с вертикальным взлётом и посадкой может развивать скорость до 100 км/ч и пролетать до 32 км на одном заряде.

Если поставки таки начнутся, компания Pivotal станет первой, выпустившей серийный персональный электро-самолет.

Первая коммерческая продажа Helix состоялась в октябре 2023 года. Первые четыре изготовленных электро-самолет и два авиасимулятора в феврале 2024 года были отправлены в Исследовательскую лабораторию ВВС США (ARFL).

Ранее сообщалось, что китайская компания BYD впервые обогнала американскую Tesla на мировом рынке электромобилей. Темпы роста продаж у Tesla в прошлом году составили 38%, у BYD - 62%.

По суммарным размерам сбыта, BYD ("Build Your Dreams", "Построй свои мечты") уже обогнала корпорацию Маска, ведь выпускает не только сугубо электромобили, но и гибриды, сочетающие электромотор и двигатель внутреннего сгорания.

Недавно Илон Маск показал, как его электропикапы Cybertruck обгоняют Porsche 911. Cybertruck сможет перевозить более 1,5 тонны грузов и проезжать до 800 км на одном заряде батареи.