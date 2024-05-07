Сегодня, 7 мая, начинается международный конкурс Евровидение. В 22:00 начнется трансляция первого полуфинала конкурса, в котором выступят представители Украины - Аlyona Аlyona и Jerry Heil под номером 5.

В этом году конкурс принимает шведский Мальме. Всего будет 15 участников полуфинала: Украина, Кипр, Польша, Сербия, Литва, Хорватия, Ирландия, Словения, Исландия, Финляндия, Португалия, Люксембург, Австралия, Азербайджан и Молдова.

Посмотреть шоу можно на телеканале Суспільне Культура и на ютуб-канале Евровидение Украина.

Второй полуфинал пройдет 9 мая, а финал - 11 мая.

Также в этом году в правилах голосования есть обновления. Ранее линии для голосования открывали после того, как все участники покажут свои выступления, а с этого года отдать голос можно будет уже после того, как на сцену выйдет первый конкурсант.

Напомним, над постановкой номера Jerry Heil и Аlyona Аlyona на песню "Teresa&Maria" работала известная украинская режиссер Таня Муиньо, которая снимала клипы многим западным топ-артистам.

В интервью исполнительницы заявили, что их песня про силу украинских женщин, но также про войну.