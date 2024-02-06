Украинское общество глухих раскритиковало экспрессивную сурдопереводчицу нацотбора на Евровидение
Украинское общество глухих раскритиковало экспрессивную сурдопереводчицу нацотбора на Евровидение.
Говорят, глухие просто "ничего не поняли", потому что перевод осуществлялся на "любительском уровне" и с преимущественно собственной интерпретацией материала.
"Да, это было шоу, которое очень понравилось аудитории людей, которые слышат, но это не зашло людям, которые имеют пониженный слух или совсем не слышат и пользуются жестовым языком, потому что это на самом деле не был профессиональный перевод, который мог бы быть, если бы его осуществляли опытные переводчики жестового языка", - заявила первая замглавы общества Татьяна Кривко.
Ранее сообщали, что на Евровидение от Украины поедут Jerry Heil и Alyona Alyona с песней о матери Терезе и деве Марии. При этом жюри победителем определило группу Ziferblat с песней "Place I call home". Однако зрители отдали предпочтение дуэту Jerry Heil и Alyona Alyona.
Напомним, в приложении "Дия" произошел масштабный сбой во время голосования за участников нацотбора на Евровидение.
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