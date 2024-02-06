Украинское общество глухих раскритиковало экспрессивную сурдопереводчицу нацотбора на Евровидение.

Говорят, глухие просто "ничего не поняли", потому что перевод осуществлялся на "любительском уровне" и с преимущественно собственной интерпретацией материала.

"Да, это было шоу, которое очень понравилось аудитории людей, которые слышат, но это не зашло людям, которые имеют пониженный слух или совсем не слышат и пользуются жестовым языком, потому что это на самом деле не был профессиональный перевод, который мог бы быть, если бы его осуществляли опытные переводчики жестового языка", - заявила первая замглавы общества Татьяна Кривко.

Ранее сообщали, что на Евровидение от Украины поедут Jerry Heil и Alyona Alyona с песней о матери Терезе и деве Марии. При этом жюри победителем определило группу Ziferblat с песней "Place I call home". Однако зрители отдали предпочтение дуэту Jerry Heil и Alyona Alyona.

Напомним, в приложении "Дия" произошел масштабный сбой во время голосования за участников нацотбора на Евровидение.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.