Сегодня днём в Одесской области были сбиты две авиационные ракеты россиян Х-59/Х-69. Об этом сообщает Воздушные командование "Юг".

"7 мая 2024 года, около 14 часов, в Одесской области воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69", – говорится в сообщении.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что россияне, скорее всего, готовятся к новому массированному обстрелу украинской энергетики.

Напомним, в Сумской области российские войска второй день подряд обстреливают подстанции. После того как почти всех потребителей запитали после первого удара по высоковольтной подстанции, была обстреляна другая подстанция.

Отключилась воздушная линия и шесть других подстанций, бытовые потребители снова были обесточены.

Война в Украине идёт уже 804-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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