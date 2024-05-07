В Лимане Донецкой области дым от масштабного лесного пожара закрыл небо над городом.

Соответствующие видео и фото опубликовали в Телеграм местные жители. Прокуратура Донецкой области подтвердила, что в окрестностях Лимана горит лес.

По ее данным, российская армия, вероятно, из артиллерии обстреляла территорию Ямпольского лесничества ГП "Лиманский лесхоз". В результате разлёта средств поражения произошло возгорание деревьев и лесной подстилки.

По данным правоохранителей горело около 300 га хвойных деревьев, но пожарным удалось уменьшили площадь возгорания.

На фотографии дым поднимается над городской застройкой за железнодорожными путями. Свинцовые клубы в кадре заняли всё небо.

Видео с автомобильного регистратора показывает, что масштаб задымления поражает воображение: его сизая всклокоченная пелена простирается по всему горизонту, поднимаясь за лесными насаждениями по обеим краям шоссе над зеленеющей равниной городской окраины.

На втором ролике из окна машины уже видны горящие хвойные деревья – автомобиль едет сквозь горящий лес, а дорогу практически не разглядеть из-за дымовой завесы.

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