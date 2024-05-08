В Москве полицейские задержали гражданина США Никума Уильяма Расселла за то, что он появился в общественном месте без одежды и в нетрезвом виде.

Об этом пишут российские издания со ссылкой на заявление Хорошевского суда столицы РФ.

"В соответствии с протоколом об административном правонарушении граждан США распивал спиртные напитки, затем был обнаружен на дворовой территории в обнаженном виде, выражал явное неуважение к обществу, гражданам и общественному порядку, за что и был задержан сотрудниками полиции. Постановлением Хорошевского районного суда города Москвы Никуму Уильяму Расселу назначен административный арест на срок 10 суток", - заявили в пресс-службе суда.

Американец обвиняется по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

По данным российских СМИ, молодой человек ночью разбил окно здания детской библиотеки, где разделся и заснул на полу, опрокинув перед этим стеллаж с книгами. Покинул библиотеку он тем же способом – через окно. В пьяном виде гражданина США задержали полицейские.

Сообщается, что Никум Уильям Расселл приехал в Россию по туристической визе и жил у знакомых. Ему дали многократную визу на шесть месяцев. Он подрабатывал в Москве репетитором английского языка.

Ранее мы рассказывали, что на Закарпатье мужчина разделся догола в знак протеста после того, как его забрали в военкомат.

А в Ватикане мужчина забрался голым на алтарь собора святого Павла, протестуя против войны в Украине.