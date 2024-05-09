Киевский суд лишил олигарха Игоря Коломойского возможности внесения залога для выхода из СИЗО.

По делам Приватбанка у бизнесмена был залог в почти 2 миллиарда гривен, который он не вносил. А по новому делу о заказе убийства ему избрано содержание под стражей до 7 июля, но уже без права залога.

Ранее мы писали подробнее о новом деле Коломойского по заказному убийству юриста 20 лет назад в Крыму.

Вчера Коломойского обвинили в заказе убийства 20 лет назад в Крыму.

Напомним, что Игорь Коломойский сидит в СИЗО с сентября 2022 года.

Война в Украине идет уже 806-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера россияне нанесли удар по украинской энергетике. ВСУ сбили 39 ракет из 55. "Укрэнерго" заявило, что были удары по энергетике Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областей

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