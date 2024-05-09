Государственное бюро расследований сообщило новое подозрение олигарху Константину Жеваго по делу о выводе 519 миллионов гривен из банка "Финансы и кредит". Также подозрение предъявлено бывшему председателю правления банка и его двум заместителям.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В мае 2007 – октябре 2010 года Жеваго сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО "Банк "Финансы и кредит" и другие приближенные к нему лица. Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит в АО Банк "Финансы и кредит", что было сделано в нарушение правил кредитования. Эти деньги были выведены на другие оффшорные компании олигарха", - заявили в ГБР.

Ведомство сообщило о подозрении Жеваго в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем.

Санкция статей, по которым подозревают олигарха, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Это уже не первое уголовное дело против Жеваго. Ему и его топ-менеджерам предъявлены подозрения по ряду других эпизодов.

Сейчас Украина добивается от Франции его экстрадиции. Французский суд первой инстанции уже отклонил экстрадиционный запрос Украины. Теперь дело слушается в апелляции.

Главным активом Жеваго в Украине является Полтавский ГОК - один из крупнейших производителей железной руды в стране. Как мы уже писали, по одной из версий, проблемы Жеваго связаны с борьбой за контроль над этим предприятием.