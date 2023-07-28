На Кипре арестовали бывшего заместителя председателя правления банка Константина Жеваго "Финансы и кредит".

Об этом сообщается в Фейсбуке Госбюро расследований (ГБР).

Члена руководства банка задержали по запросу ГБР местные правоохранители, сказано в сообщении. По данным Бюро, он является "сообщником владельца банковского учреждения Константина Жеваго в отмывании более 100 миллионов долларов США".

"На основе собранной ГБР доказательной базы суд принял решение о содержании подозреваемого под стражей. Работники Бюро готовят необходимый пакет документов для его экстрадиции из Республики Кипр в Украину", - говорится в записи.

В ГБР напомнили, что в рамках расследования самому Жеваго было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, а также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. Они организовали механизм растраты 113 млн долларов США финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен - корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

Жеваго находится во Франции, откуда его недавно отказался выдавать Украине местный суд. В Украине на него заведены и другие дела, но он остается в пятерке самых богатых украинцев.

В июне мы сообщали, что руководство Полтавского горно-обогатительного комбината, подконтрольного олигарху, получило подозрение в хищении почти 400 млн бюджетных гривен.