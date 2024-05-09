Руководительницу Красного Креста Печерского района Киева Ксению Скрипник подозревают в хищении гуманитарной помощи.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Следователи установили, что Скрипник еще с одним мужчиной, который работал в Красном Кресте как волонтер, использовали поддельные документы для продажи гуманитарной помощи. А также присваивали себе деньги, которые жертвовали на организацию. Во время обысков у Скрипник изъяли гуманитарной помощи на миллион гривен", - говорит источник.

Он также добавил, что подозреваемым грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Одессе Нацполиция предъявила подозрения чиновникам областной администрации в организации схемы по разграблению гуманитарки.

А перед этим в Киеве раскрыта схема незаконной торговли гуманитарной помощью. Преступники распаковывали иностранные продукты и фасовали их в упаковки украинских производителей.

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