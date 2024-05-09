Главу Красного Креста в Печерском районе Киева подозревают в хищении гуманитарки
Руководительницу Красного Креста Печерского района Киева Ксению Скрипник подозревают в хищении гуманитарной помощи.
Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.
"Следователи установили, что Скрипник еще с одним мужчиной, который работал в Красном Кресте как волонтер, использовали поддельные документы для продажи гуманитарной помощи. А также присваивали себе деньги, которые жертвовали на организацию. Во время обысков у Скрипник изъяли гуманитарной помощи на миллион гривен", - говорит источник.
Он также добавил, что подозреваемым грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что в Одессе Нацполиция предъявила подозрения чиновникам областной администрации в организации схемы по разграблению гуманитарки.
А перед этим в Киеве раскрыта схема незаконной торговли гуманитарной помощью. Преступники распаковывали иностранные продукты и фасовали их в упаковки украинских производителей.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.