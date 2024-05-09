В сети появились фото и видео из Очеретино Донецкой области.

Соответствующие кадры публикуют местные телеграм-каналы.

На снимках и в роликах можно заметить масштабы разрушений в поселке.

Напомним, 2 мая в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили, что армии РФ удалось закрепиться в Очеретино на Авдеевском направлении.

Также несколько дней назад российские паблики заявили, что ВСУ покинули село Архангельское возле Очеретино.

Мы разбирались в отдельном материале, о чем говорит прорыв россиян в Очеретино.

Война в Украине идет уже 806-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера россияне нанесли удар по украинской энергетике. ВСУ сбили 39 ракет из 55. "Укрэнерго" заявило, что были удары по энергетике Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областей

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