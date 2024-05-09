Пентагон вместе с компанией американского бизнесмена Илона Маска SpaceX заблокировали несанкционированное использование россиянами интернет-терминалов Starlink на поле боя.

Об этом сообщил помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб, передает Bloomberg.

По его словам, Пентагон активно вовлекался в работу с украинским правительством и SpaceX, чтобы противостоять незаконному использованию российскими войсками терминалов Starlink.

"Пока мы успешно противостояли использованию Россией, но я уверен, что Москва продолжит попытки найти способы использования Starlink и других коммерческих систем связи. Это будет оставаться проблемой", - сказал Джон Пламб.

Напомним, в феврале 2024 года украинская разведка заявила, что россияне тоже используют Starlink на фронте. В разведке сообщили, что Starlink РФ закупает в арабских странах.

Как мы писали, Илон Маск отрицал официальную продажу РФ Starlink. В Кремле тоже говорили, что официально терминалы не закупают и не используют.

Недавно агентство Bloomberg сообщало, что Starlink можно купить на черных рынках по всему миру, и это системная глобальная проблема.