В Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины подтвердили, что у россиян на фронте появились терминалы Starlink.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии изданию "РБК-Украина".

"Да, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами этих устройств. Это начинает набирать системный характер", – сказал Юсов.

Ранее об этом сообщали украинские военные в соцсетях, а потом заявили американские профильные ресурсы. По их данным, российские военные уже несколько месяцев используют Starlink на передовых позициях.

На днях мы писали, что армия РФ закупила терминалы спутниковой связи Starlink американской компании SpaceX Илона Маска и использует их в Украине. Оборудование якобы покупают через Дубай уже с активированными аккаунтами и работают с ним на оккупированных украинских территориях.

Война в Украине идет уже 717-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.