Российские военные уже несколько месяцев используют Starlink на передовых позициях. Сейчас они используют десятки таких систем по всей линии фронта. Это подтверждает американский военный портал Defense One.

Использование Россией Starlink усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются ВСУ.

"По словам одного украинского источника, украинские войска впервые обнаружили использование Россией спутниковых устройств на передовой несколько месяцев назад. Второй украинский источник подтвердил использование Starlink и добавил, что его использование, похоже, растет", - говорится в статье.

По данным источника из ВСУ, сейчас у россиян уже десятки терминалов Starlink. "Когда их будут сотни, нам будет тяжело жить", - сказал собеседник.

На днях мы сообщали, что армия РФ закупила терминалы спутниковой связи Starlink американской компании SpaceX Илона Маска и использует их в Украине. Оборудование якобы покупают через Дубай уже с активированными аккаунтами и работают с ним на оккупированных украинских территориях.

Осенью СМИ сообщали, что Илон Маск решил передать Пентагону контроль над той частью спутникового интернета Starlink, который используется в войне в Украине, чтобы больше самому не отвечать за границы и правила использования.

Решение было принято после скандала, когда Маск отказался включать связь в Крыму, чтобы помочь Украине атаковать российский флот. Такие действия миллиардер объяснил действующими санкциями.