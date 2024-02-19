Терминалы связи Starlink можно отключить на территориях, подконтрольных РФ, но это будет катастрофой для ВСУ.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Суспильному".

По словам Федорова, есть алгоритм решения вопроса по использованию россиянами Starlink на фронте, и он общался об этом с основателем SpaceX Илоном Маском еще до того, как вопрос получил публичный резонанс.

"Мы посмотрели, проанализировали кейс, который был как раз в Израиле, когда обострение конфликта в Газе только началось. Как там выходили из такой ситуации? Мы нашли соответствующий алгоритм, предложили SpaceX, и сейчас у нас происходит четкая коммуникация по поводу того, как сделать так, чтобы подобных кейсов не было", – сказал Федоров.

В то же время он добавил, что, несмотря на это, не знает, как разрешится эта ситуация. По словам министра, есть возможность отключить Starlink на временно оккупированных территориях Украины, но это будет "катастрофически для нас".

Напомним, ранее украинские военные сообщили, что у РФ на линии фронта появилось много терминалов Starlink.

В свою очередь ГУР сообщило, что РФ закупает терминалы Starlink в арабских странах для войны в Украине.