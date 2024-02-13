Россия закупает средства связи, в том числе терминалы спутникового интернета Starlink для войны в Украине в арабских странах.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Сообщается, что такая информация была получена разведкой из радиоперехвата. На нем россиянин говорит, что "арабы привозят все: провода, вайфай, роутер...", а стоимость закупки устройства Starlink составляет 200 тысяч рублей.

"Братан, надо STARLINK? Давай я тебе закажу, у вас вообще зае*ись будет", - предлагает один мужской голос другому.

Ранее Илон Маск отрицал продажу РФ Starlink. В Кремле говорили, что официально их не закупают и не используют.

Напомним, ранее украинские военные сообщили, что у РФ на линии фронта появилось много терминалов Starlink.

Война в Украине идет уже 720-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ситуация в Авдеевке продолжает ухудшаться, сообщают военные эксперты и СМИ. РФ удается продвигаться за счет преимущества в артиллерии.

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