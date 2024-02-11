Американский бизнесмен Илон Маск опроверг, что его компания SpaceX продает России терминалы Starlink.

Соответствующее сообщение Маск написал в принадлежащей ему соцсети X.

"В ряде ложных новостных сообщений утверждается, что SpaceX продает России терминалы Starlink. Это категорически неверно. Насколько нам известно, ни один Starlink не продавался прямо или косвенно в Россию", - заявил предприниматель.

Напомним, ранее украинские военные сообщили, что у РФ на линии фронта появилось много терминалов Starlink. В ГУР это подтвердили.

"Зафиксированы случаи использования российскими оккупантами этих устройств. Это начинает набирать системный характер", – сказал представитель военной разведки Андрей Юсов.

"Но судя по всему, россияне покупают их действительно не напрямую, а через нейтральные страны, где аккаунты регистрируются на граждан этих стран.

При этом на линии фронта россияне ими вполне могут пользоваться, так как сигнал от спутников Маска там есть - на нем работают терминалы ВСУ. Если же Starlink отключит сигнал на линии фронта, то, соответственно, пропадает связь и у украинских военных", - комментирует ситуацию с системами Маска телеграм-канал "Политика Страны".