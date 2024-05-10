В поминальные дни возле кладбищ будут дежурить полицейские, которые могут выборочно проверять людей.

Об этом сообщили в Нацполиции.

В ряде регионов введен запрет на посещение кладбищ: Житомирская, Донецкая, Херсонская и Харьковская области.

В других регионах определены конкретные кладбища, куда можно прийти. Это связано с работами по разминированию.

"Посещать в эти дни кладбища или нет - это выбор каждого. Но мы должны понимать, что это открытая местность. Это повышенный риск. И укрытий, к сожалению, рядом там нет", - отметила представитель полиции Юлия Гирдвилис в эфире телемарафона.

Ранее мы писали о том, что в Херсонской области в пасхальные и поминальные дни запретят массово посещать кладбища.

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