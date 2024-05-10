Франция передала Украине дальнобойные ракеты SCALP, которые подлежали утилизации.

Об этом сообщает издание RFI.

Срок использования боеприпасов, поставленные Киеву в пакете очередной военной помощи Франции, на грани истечения. Хотя ракеты, снятые с консервации в специальных "коконах" считаются всё ещё пригодными к использованию, некоторое их количество было уже частично разобрано.

В перспективе все эти SCALP подлежали утилизации, но Париж решил восстановить их и передать Украине, не навредив таким образом своему собственному стратегическому арсеналу.

Ракеты отправили на завод производителя, где за 3 месяца их восстановили, ускоренно протестировали и отправили в Киев.

Источник RFI называет это "очень эффективным экономическим решением".

Ранее было заявлено, что Франция в течение года передаст Украине сотни старых бронетранспортеров VAB.

Война в Украине продолжается уже 807-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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