Франция передала Украине ракеты SCALP, подлежащие утилизации - СМИ
Франция передала Украине дальнобойные ракеты SCALP, которые подлежали утилизации.
Об этом сообщает издание RFI.
Срок использования боеприпасов, поставленные Киеву в пакете очередной военной помощи Франции, на грани истечения. Хотя ракеты, снятые с консервации в специальных "коконах" считаются всё ещё пригодными к использованию, некоторое их количество было уже частично разобрано.
В перспективе все эти SCALP подлежали утилизации, но Париж решил восстановить их и передать Украине, не навредив таким образом своему собственному стратегическому арсеналу.
Ракеты отправили на завод производителя, где за 3 месяца их восстановили, ускоренно протестировали и отправили в Киев.
Источник RFI называет это "очень эффективным экономическим решением".
Ранее было заявлено, что Франция в течение года передаст Украине сотни старых бронетранспортеров VAB.
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