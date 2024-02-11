Австралия заблокировала передачу Киеву старых вертолетов MRH90 Taipan. Минобороны страны решило, что транспортные вертолеты слишком стары для безопасной эксплуатации, и приняло решение пустить их на утилизацию.

Об этом сообщает Asia Pacific Defence Reporter.

Украина добивалась передачи этих машин с октября, говорится в статье. Речь шла о 45 вертолетах. Украина планировала использовать их для эвакуации солдат.

Передача вертолетов Украине позволила бы сэкономить средства Австралии на полную утилизацию вертолетов.

Ранее газета Australian Financial Review писала, что Украина отказалась от австралийских истребителей Hornet, назвав их "летающим мусором".

Также сообщалось, что Эквадор готовится передать США старое советское оружие и технику для поставки в Украину.

Война в Украине идет уже 718-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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