Военно-Воздушные силы (ВВС) Украины отказались от австралийских истребителей F-18 Hornet, назвав их "летающим мусором".

Об этом пишет газета Australian Financial Review.

По информации издания, это фактически положило конец сделке по истребителям.

По словам оборонного подрядчика, участвовавшего в переговорах между обеими странами, из-за этих проблем отношения стали напряжёнными.

Напомним, в прошлом году Финляндия отказала Украине в передаче истребителей Hornet.

Также мы писали, что Украина попросила у США самолеты F-18, C-130, C-17 и вертолеты Apache и Blackhawk.

Война в Украине идет уже 708-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера прошел крупный обмен пленными. Украина заявила, что вернула домой 207 человек. Это рядовые, сержанты и офицеры ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Нацполиции, а также гражданские лица.

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