Республиканская партия в Палате представителей американского Конгресса готовится начать процедуру импичмента президенту Джо Байдену из-за его угрозы прекратить военную помощь Израилю.

Об этом сообщает Fox News.

Инициативу готовит республиканец от Флориды Кори Миллс. Он заявил, что Байден пытается давить на Израиль, используя для этого доллары США, и провел параллель с первым импичментом, объявленным демократами Дональду Трампу из-за того, как тот обращался с помощью Украине.

"Теперь Джо Байден оказывает давление на Израиль, нашего крупнейшего союзника на Ближнем Востоке, приостанавливая финансирование, которое уже было одобрено Палатой представителей, если они не прекратят все операции с ХАМАС. Это очень четкое послание: "Это за то". Это те же самые обвинения, выдвинутые против президента Трампа, которые привели к его импичменту со стороны демократов. То же самое должно произойти и с Джо Байденом, поэтому мы сейчас готовим статьи об импичменте", - заявил Миллс.

Также республиканцы припомнили Байдену, как он угрожал прекратить помощь Украине, если Петр Порошенко не уволит генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело компании Burisma, где работал сын тогдашнего вице-президента Хантер.

На днях мы сообщал, что США впервые с осени приостановили поставки боеприпасов в Израиль.

В декабре Палата представителей уже хотела запустить процедуру импичмента Байдена, но это кончилось ничем.