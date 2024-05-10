За время войны 11 тысяч украинских мужчин призывного возраста незаконно сбежали в Румынию.

Об этом сообщает местный филиал "Радио Свободы" со ссылкой на данные пограничной полиции.

В 2023 году поток нелегалов уменьшился, а с начала 2024 года опять вырос. Так, с января по апрель 2 373 украинца пытались пересечь границу с Румынией, в частности через реку Тиса.

Большинство попросили защиты у Румынии, заявив, что не хотят воевать.

19 человек при этом погибли: 11 в Тисе, остальные в горах. 108 были спасены румынами.

Напомним, что в последнее время из Тисы начали массово всплывать трупы мужчин, которые не смогли преодолеть зимой реку. Одного из утонувших мужчин нашел местный рыбак. На место вызвали спасателей и полицию. Погибшим оказался 28-летний житель Ивано-Франковской области.

Перед этим местные журналисты сообщали, что были найдены тела сразу шести утонувших мужчин. Судя по состоянию некоторых, их тела долгое время провели в горной реке. Одному из погибших едва исполнилось 20 лет.

Кроме того, в конце апреля пограничники обнаружили в Тисе тела двух мужчин. Из-за высоких порогов и сильного течения извлечь их из воды удалось далеко не сразу.

Как мы писали, американская газета The New York Times называла Тису "рекой смерти" в статье о мужчинах, которые тонут в ней при попытке бежать из Украины.