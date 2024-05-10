Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото лошади Пржевальского, которая улыбается в зоне отчуждения.

Снимок появился в Фейсбуке.

Когда лошадь задирает верхнюю губу и вытягивает шею, кажется, будто она улыбается. А из-за закрытых глаз - что еще и испытывает наслаждение от запаха. На самом деле таким образом пржевалец пытается максимально направить запахи к специальным обонятельным железам, которые находятся в конце носового канала.

Он кривит губу, потому что почувствовал привлекательный для лошадей аромат.

Ранее заповедник показывал фотографию молодой лошади Пржевальского, сделанную фотоловушкой проекта "Полесье - дикая природа без границ". Животное на фото еще не взрослое, но уже и не жеребенок. Причем представитель дикой лошади Пржевальского почему-то ночью путешествует по лесу.

Зимой заповедник опубликовал фото табуна лошадей Пржевальского на отдыхе в зоне отчуждения ЧАЭС. Группа копытных на нем стоит в снегу.