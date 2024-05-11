Вечером 10 мая в Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях наблюдали "северное сияние".

Фото и видео необычного небесного явления опубликовали местные телеграм-каналы.

По данным некоторых СМИ, свечение в небе вызвано вспышками на Солнце, которые произошли 5 мая, и сопровождающей их магнитной бурей. За трое суток Солнце выбросило четыре исключительно крупных облака плазмы. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов.

Ранее мы рассказывали, как 2 мая по всей Украине в небе было видно странное свечение. Паблики, пишущие о космосе, предполагали, что световые явления в небе над Украиной - это следы от ступеней ракеты Falcon 9, которая в тот день запустила два спутника.

А перед этим яркую вспышку в небе заметили жители Харьковской и Днепропетровской областей. Судя по кадрам, которые были опубликованы в сети, это могло быть падение метеорита.

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