Магнитная буря и вспышки на Солнце. Появились фото и видео Cеверного сияния в небе над Украиной
Вечером 10 мая в Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях наблюдали "северное сияние".
Фото и видео необычного небесного явления опубликовали местные телеграм-каналы.
По данным некоторых СМИ, свечение в небе вызвано вспышками на Солнце, которые произошли 5 мая, и сопровождающей их магнитной бурей. За трое суток Солнце выбросило четыре исключительно крупных облака плазмы. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов.
Ранее мы рассказывали, как 2 мая по всей Украине в небе было видно странное свечение. Паблики, пишущие о космосе, предполагали, что световые явления в небе над Украиной - это следы от ступеней ракеты Falcon 9, которая в тот день запустила два спутника.
А перед этим яркую вспышку в небе заметили жители Харьковской и Днепропетровской областей. Судя по кадрам, которые были опубликованы в сети, это могло быть падение метеорита.
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