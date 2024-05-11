В субботу, 11 мая, в оккупированном Донецке обстрелу подвергся Ленинский район. Прилет в Донецке был в районе ресторана "Paradise".

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Сообщается, что в результате обстрела погибли 5 человек, еще 6 получили ранения.

Как заявляют российские паблики, удар пришелся по месту, где собирались участники автопробега в честь 10-летия "референдума" в "ЛДНР".

При этом, как пишут российские СМИ, жертв среди участников автопробега удалось избежать.

Ранее сообщали, что после прилета начался мощный пожар на нефтебазе в Ровеньках, есть погибшие и пострадавшие в "ЛНР".

Война в Украине идет уже 808-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.