Провайдер спутникового интернета Starlink предупредил пользователей об "ухудшении качества обслуживания" из-за сильнейшей магнитной бури.

Об этом пишет агентство Reuters.

Земля подвергается "сильнейшему геомагнитному шторму" за последние два десятилетия из-за всплеска солнечной активности, сообщили в компании американского миллиардера Илона Маска.

Сам бизнесмен уже заявлял, что спутники Starlink находятся под сильным давлением из-за солнечного ветра, но пока выполняют свою работу.

Власти США уже предупредили, что буря, которая является самой сильной с 2003 года, будет продолжаться и завтра, создавая угрозу для навигационных систем, электросетей и спутниковой навигации.

Эксперты издания AFP заявили, что впервые за 20 лет солнечный ветер достиг столь экстремального уровня мощности в атмосфере планеты. Вечером 10 мая интенсивность потока ионизированных частиц была оценена в 9 баллов, из-за чего по всему миру наблюдали северное сияние. Аномалия может продлиться ещё двое суток. Сейчас мощность магнитной бури – 8 баллов.

Ранее мы публковали фото и видео северного сияния в небе над Украиной.

За трое суток Солнце выбросило в сторону Земли четыре исключительно крупных облака плазмы. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов.

Как мы сообщали, кроме этого, украинцы имели возможность наблюдать редкое небесное явление – сияние да Винчи.

Это удивительное событие происходит, когда солнечный свет отражается от поверхности Земли, освещая темную сторону Луны.