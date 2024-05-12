На финале "Евровидения-2024" в Мальме вечером 11 мая победили представители Швейцарии Nemo с песней The Code. Это первый небинарный человек, победивший в конкурсе.

Nemo набрали 591 бал, получив больше всех баллов от национальных жюри.

Швейцарский рэпер Nemo (полное имя - Немо Меттлер) известен в своей стране с 2015 года.

Интересно, что за пару месяцев до того, как Nemo отправили на песенный конкурс, они объявили себя "небинарной персоной". Nemo просят использовать в их отношении местоимение "они" и не считает себя ни мужчиной, ни женщиной.

В феврале Швейцария направила их на Евровидение, где Nemo выступили в женской одежде с песней The Code. Причем, в похожих образах они представали и до участия в конкурсе.

В конце финального выступления Nemo сломали Хрустальный кубок "Евровидения".

Украинский дуэт alyona alyona и Jerry Heil заняли третье место.

По итогам судейского голосования Украина заняла 5 место и получила 146 баллов, по результатам зрительского – 3 место и 307 баллов. В итоге, alyona alyona и Jerry Heil с их композицией "Teresa & Maria" заняли третье место, набрав 453 балла.

Украина получила максимальные 12 баллов от Чехии и Молдовы. По 10 баллов присудило национальное жюри Польши, Эстонии и Франции, по 8 – Латвии, Израиля, Финляндии.

Самый высокий балл украинкам поставили зрители Молдовы, Чехии, Польши, Эстонии, Литвы, Грузии, Мальты.

Израиль, представительницу которого пытались бойкотировать, занял пятое место в конкурсе.

Финальная пятерка артистов на "Евровидении-2024":

Швейцария (591);

Хорватия - Baby Lasagna (547) - лучший результат страны в истории конкурса;

Украина (453);

Франция - Slimane (445);

Израиль - Эден Голан (375).

Напомним, певец из Нидерландов был дисквалифицирован и отстранен от участия в Евровидении-2024.