С ночи в одном из торговых центров Варшавы бушует пожар. Горит обширный комплекс с 1400 магазинами и пунктами обслуживания. Обрушилась конструкции крыши. Люди были эвакуированы.

Об этом сообщает RMF FM.

На месте происшествия задействовано 150 спасателей, более 50 единиц техники, и даже привлечен робот для помощи в тушении.

Информация о пожаре поступила около 3.30. Сообщается, что огонь распространялся очень быстро, также частично обрушилась крыша комплекса.

В соцсетях призывают местных жителей закрыть окна.

Напомним, в начале месяца в Берлине загорелся металлургический завод оборонно-промышленной компании Diehl, входящий в концерн по производству систем ПВО IRIS-T, в том числе для Киева.

Огонь охватил значительную площадь предприятия, а часть столицы ФРГ заволокло ядовитым дымом. По имеющимся данным, на участке, где произошло возгорание, хранились серная кислота и цианид меди.

А в апреле в Копенгагене в результате сильного пожара рухнул знаменитый шпиль старейшей в мире фондовой биржи Берсен. Зданию 400 лет. 54-метровый шпиль был сделан в форме скрученных хвостов драконов.