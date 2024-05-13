В США спустя два месяца после трансплатологической операции скончался Ричард Слеймен, которому была пересажена почка генетически модифицированной свиньи.

Об этом сообщает The Guardian.

Слейману сделали операцию в больнице общего профиля Массачусетса в марте в возрасте 62 лет. Слеймен стал первым пациентом, которому пересадили свиную почку с модифицированным геномом. Хирурги заявили, что, по их мнению, свиная почка прослужит как минимум два года. В субботу его семья и больница, проводившая операцию, подтвердили смерть чернокожего мужчины .

Команда трансплантологов Массачусетской больницы заявила, что глубоко опечалена, и выразила соболезнования его семье.

"Их огромные усилия по проведению ксенотрансплантации подарили нашей семье еще семь недель жизни с Риком, и воспоминания, сделанные за это время, останутся в наших умах и сердцах", — в свою очередь говорится в заявлении семьи покойного.

По словам родственников, мужчина перенес пересадку почки для того, чтобы дать надежду тысячам людей, которым для выживания необходима трансплантация.

"Ричард выполнил эту задачу, и его надежда и оптимизм останутся в веках", - считают его близкие.

В январе 2022 года в Медицинском центре университета штата Мэриленд в США пациенту пересадили сердце генетически модифицированной свиньи.

Однако только несколько месяцев спустя, летом 2022-го американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заявило, что намерено разрешить проведение клинических испытаний по трансплантации людям свиных органов.