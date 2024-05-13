В судебном реестре появилось решение, которое впервые описывает путь человека, запакованного в бусик сотрудниками ТЦК в Одессе.

"К нему подошли 4 сотрудника ТЦК, которые силой затянули его в машину и отвезли на прохождение медицинской комиссии, которая признала его годным к военной службе, несмотря на имеющиеся у него в прошлом травмы. Его сразу отвезли в военную часть в г. Черкассы, где по его жалобам на состояние здоровья его отказались взять на учет. Потом его повезли в военную часть в г. Умань, где его также не приняли из-за его жалоб на состояние здоровья. Тогда его вернули в г. Одессу, где вручили ему повестку с требованием явки в ТЦК", - говорится в решении суда.

У мужчины в прошлом было ножевое ранение, повредившее легкое, из-за чего ему тяжело дышать. А также огнестрельное ранение в конечность, из-за которого ему тяжело передвигаться.

Ссылаясь на наличие этих травм мужчина проигнорировал боевую повестку (на отправку в военную часть), за что суд приговорил его к 3 годам лишения свободы.

Ранее член оборонного комитета Верховной Рады заявил, что мужчины, которые получили несколько штрафов за уклонение от мобилизации, затем будут привлекаться к уголовной ответственности.

Также мы писали, что в Хмельницкой области мужчина получил год условно за неявку в военкомат "из-за похмелья".