Самолеты F-16 из Дании будут в Украине в течение месяца.

Такое заявление сделала премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, сообщил корреспондент немецкой газеты Die Zeit Йорг Лау в соцсети X (ранее Twitter).

"F-16 из Дании будут в воздухе над Украиной в течение месяца", - сказала Фредериксен.

Напомним, Дания намерена передать Украине 19 истребителей.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что первые истребители F-16 окажутся в Украине "после Пасхи".

Также мы писали, что Нидерланды передадут Украине первые американские истребители F-16 во второй половине 2024 года. Как рассказывала и. о. главы Министерства обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен, сначала поставки организует Дания, а уже потом F-16 прибудут в Украину и из Нидерландов.

Война в Украине идет уже 810-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.