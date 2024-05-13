"В течение месяца". Премьер Дании назвала новые сроки поставок в Украину истребителей F-16
Самолеты F-16 из Дании будут в Украине в течение месяца.
Такое заявление сделала премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, сообщил корреспондент немецкой газеты Die Zeit Йорг Лау в соцсети X (ранее Twitter).
"F-16 из Дании будут в воздухе над Украиной в течение месяца", - сказала Фредериксен.
Напомним, Дания намерена передать Украине 19 истребителей.
Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что первые истребители F-16 окажутся в Украине "после Пасхи".
Также мы писали, что Нидерланды передадут Украине первые американские истребители F-16 во второй половине 2024 года. Как рассказывала и. о. главы Министерства обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен, сначала поставки организует Дания, а уже потом F-16 прибудут в Украину и из Нидерландов.
Война в Украине идет уже 810-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 мая 2024 года в обновляемом онлайне.
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