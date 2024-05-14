В Одессе сотрудник прокуратуры выпрыгнул из окна во время ссоры с женой.

Об этом "Стране" рассказали источники в правоохранительных органах.

"Происшествие случилось вчера вечером. Возле подъезда был найден мертвым начальник отдела ведения ЕРДР и информационно аналитической работы Специализированной прокуратуры обороны Южного региона.

Следователи установили, что прокурор выпрыгнул с седьмого этажа во время семейного конфликта с женой", - сообщил источник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Каменском Днепропетровской области прокурор выбросилась из окна через неделю после увольнения. Тело погибшей под окнами многоэтажки обнаружили прохожие.

Также мы рассказывали, что в Кировоградской области студентка-первокурсница Центральноукраинского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко выбросилась из окна общежития и разбилась насмерть. Причиной самоубийства стала ссора с молодым человеком.

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