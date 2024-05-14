В компании "Центрэнерго" показали видео последствий последних атак по Трипольской теплоэлектростанции (ТЭС).

Технический директор компании Евгений Гаркавый заявил, что разбор завалов будет ориентировочно длиться 1,5-2 месяца.

"Завалы действительно очень массивные – это тысячи тонн бетона, которые нужно убрать, при этом сохранив уцелевшее оборудование", – сказал он.

Напомним, 11 апреля россияне полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.

Как мы писали, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трипольская ТЭС была уничтожена, поскольку не осталось ракет на комплексах ПВО, которые защищали станцию.

Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главная тема - наступление российских войск в Харьковской области. Наиболее угрожаемое направление - Волчанск, который армия РФ начинает окружать.

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