Чернобыльский заповедник начал гидробиологическое исследование водоемов зоны отчуждения
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник сообщил, что начал гидробиологическое обследование водоемов зоны отчуждения.
Также заповедник опубликовал фото лосей, скорее всего, самки с лосенком.
Между тем война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главная тема - наступление российских войск в Харьковской области. Наиболее угрожаемое направление - Волчанск, который армия РФ начинает окружать.
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