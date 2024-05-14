Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник сообщил, что начал гидробиологическое обследование водоемов зоны отчуждения.

Также заповедник опубликовал фото лосей, скорее всего, самки с лосенком.

Между тем война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главная тема - наступление российских войск в Харьковской области. Наиболее угрожаемое направление - Волчанск, который армия РФ начинает окружать.

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