В Одесской области на базе одного из украинских аэродромов курсант Военной академии разбился насмерть, прыгая с парашютом.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Во время учебно-тренировочных прыжков с 600 метров стабилизационный парашют зацепился за вертолет, повредился и обмотался вокруг ноги курсанта, помешав открытию основного парашюта.

19-летнего парня начало вращать в воздухе, а запасной парашют не успел полностью раскрыться.

"Следствие будет проверять, происходила ли надлежащая подготовка и инструктаж курсантов во время полетов, соблюдение правил во время проведения учебно-тренировочных прыжков, экспертиза установит правильно ли был сложен парашют", - говорится в сообщении.

Это был его 12-й прыжок. Проводится расследование.

Напомним, в ноябре прошлого года в Одессе произошло массовое отравление курсантов Военно-морского лицея. Правоохранители открыли уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил.

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