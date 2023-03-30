Вечером, 29 марта, в американском штате Кентукки во время учений столкнулись два военных вертолета Black Hawk, погибли 9 военнослужащих.

Об этом сообщает The New York Times.

Сообщается, что два штурмовых HH-60 Black Hawk врезались друг в друга во время выполнения учебной миссии в округе Тригг.

Причиной столкновения могла стать ошибка пилотирования, говорит губернатор штата. Когда вертолеты сблизились, один из них задел лопасть другого.

Ранее мы писали, что министерство обороны США стремится привлечь стартапы из Кремниевой долины к выполнению контрактов Пентагона с целью удерживать конкурентную борьбу с Китаем в развитии военных технологий. В публикации говорится, что в настоящее время американская военно-промышленная отрасль оказалась в зависимости от незначительного числа крупнейших корпораций, что вызывает беспокойство и требует поиска новых решений для нужд Пентагона.

Также мы сообщали, что военные США изменили маршруты дронов после падения беспилотника MQ-9 Reaper в Черное море. И это "ограничивает способность собирать разведданные".