Два штурмовых HH-60 Black Hawk врезались друг в друга во время учений. Фото: Telegram

Вечером, 29 марта, в американском штате Кентукки во время учений столкнулись два военных вертолета Black Hawk, погибли 9 военнослужащих.

Об этом сообщает The New York Times.

Сообщается, что два штурмовых HH-60 Black Hawk врезались друг в друга во время выполнения учебной миссии в округе Тригг.

Причиной столкновения могла стать ошибка пилотирования, говорит губернатор штата. Когда вертолеты сблизились, один из них задел лопасть другого.

В США столкнулись два военных вертолета

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