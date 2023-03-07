В небе над Римом во время учений столкнулись два военных самолета, пилоты погибли.

Об этом сообщает AFP.

Один из самолетов ВВС Италии упал в жилом квартале. По предварительной информации, жертв среди гражданских нет.

В Вооруженных силах Италии рассказали, что тренировочный полет совершали самолеты U-208. Это легкие аппараты, которые могут брать на борт, вдобавок к пилоту, до четырех пассажиров.

Самолеты столкнулись в воздухе, обстоятельства пока неизвестны. Обломки упали в сельской местности недалеко от аэродрома Alfredo Barbieri на окраинах Рима, а часть - в черте города. О других пострадавших пока не сообщается.

Фото: Corriere della Sera

Премьер Италии Джорджия Мелони выразила соболезнования семьям погибших и коллегам военных пилотов.

Напомним, в конце января президент США Джо Байден обсудил помощь Украине с лидерами Британии, Франции, Италии и Германии.

При этом Италия официально опровергла возможность передачи Украине истребителей.

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