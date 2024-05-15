Президент США Джо Байден предложил как минимум два раунда дебатов с Дональдом Трампом в преддверии выборов.



Трамп согласился: "Я готов... Посмотрим, сможет ли Джо вскарабкаться на трибуну".

CNN тем временем уже сообщило, что первые дебаты Байдена и Трампа пройдут 27 июня в Атланте, штат Джорджия.

Еще один раунд предвыборных дебатов пройдет 10 сентября. И Байден, и Трамп заявили, что приняли приглашение от телеканала ABC.

Напомним, в конце прошлого года Дональд Трамп вызвал президента США Джо Байдена на дебаты.

"Как насчёт десяти раундов? Как насчёт дебатировать десять раз?" - сказал Трамп.

В апреле Байден заявил, что примет участие в дебатах с Трампом.

"Я буду дебатировать. Я не знаю, когда. Я буду рад с ним дебатировать", - сообщил действующий президент США.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп сохраняет лидерство в предвыборной гонке. Согласно опросу CNN, 49% зарегистрированных избирателей поддерживают Трампа. Показатель не изменился с момента проведения январского опроса. Поддержка Джо Байдена снизилась с 45% до 43%.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.