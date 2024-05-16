Министерство обороны РФ заявило о новой атаке ракет ATACMS по Крыму. Ведомство утверждает, что сбиты пять ракет и два беспилотника.

В свою очередь украинские телеграм-каналы заявляют о попадании по аэродрому Бельбек под Севастополем и поражении склада топлива и ракет. Официально ВСУ этого не подтверждали.

Между тем российские оппозиционные медиа публикуют кадры пожара на аэродроме.

Напомним, накануне в России заявили о массированной ракетной атаке по Крыму и утверждали, что сбили десять ракет ATACMS.

Война в Украине идет уже 813-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Из-за ситуации в Харьковской области Владимир Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни. Также СМИ сообщили, что президент отменил свои визиты в Испанию и Португалию.

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