Украинцам после обновления данных в ТЦК стали вклеивать специальный штрих-код в военно-учетный документ.

Об этом сообщает "Судебно-Юридическая газета".

Этот VIN-код синхронизирован с "Оберегом" и в случае остановки человека на улице подтверждает, что он обновил данные.

Его будут клеить только в документы старого образца. Если же их нет, то после вступления в силу нового постановления Кабмина, выдаваться будет уже документ нового образца.

Ранее мы писали о том, что центры админуслуг пока не получили доступ к системам для обновления учетных данных военнообязанных.

А также, что украинцы за рубежом, обновившие данные в ТЦК, смогут получать консульские услуги по специальному QR-коду.

Война в Украине идет уже 813-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Из-за ситуации в Харьковской области Владимир Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни. Также СМИ сообщили, что президент отменил свои визиты в Испанию и Португалию.

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